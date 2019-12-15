Serkan Çayoğlu’nun yeni projesi mi

Sosyal medyada yeni fotoğrafları paylaşılmış Serkan Çayoğlu’nun... Yorumlara baktım, “Yeni bir projesi mi var?” diye soruluyor. Mesela, İtalyan hayranlarından çok mesaj vardı. Anlaşılan ‘Kiraz Mevsimi’nin tadı damaklarında kalmış. ‘Halka’ da pek bir beğenmiştim. ‘Cuk’ oturmuştu. Kulağıma geldi, yeni bir proje yolda... En azından şöyle diyelim, evet bu yeni çekimlerin bir mesajı var. Gelelim konuya...



Yerli ‘Bodyguard’ mı?



Dizinin senaristi, sektörün gerçekten önemli isimlerinden biri; Elif Usman... ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Kayıp’ ile ‘Cesur ve Güzel’in bir bölümünde imzası var. İki romanı ‘Aşk Başka Yerde’ ve ‘Aşk Suçları’ ses getirmiştir. Dizinin konusunu sordum. Şöyle bir kısa bilgi geldi; bir bordo bereli yani özel kuvvetlerden emekli bir askerin, sivil hayattaki yeni görevi bir iş insanını korumak. Yine duyduğum BBC’nin ‘Bodyguard’ dizisini andırdığı yönünde... Orada bir gazi vardı. Koruma komutanlığında görevliydi ve kendisine bir kadın politikacıyı koruma görevi veriliyordu. Bana Çayoğlu ile görüşme yapıldığı bilgisi de geldi. Hatta proje için kanallarla konuşulduğu, onlardan birinin de netleştiği haberini de aldım. Şimdilik bu kadar.









NİYE MAÇLAR BU KADAR GEÇ?



UEFA Şampiyonlar Ligi ve ardından UEFA Avrupa Ligi maçlarının toplamı kaçta yayınlandı? Saat 23.00’te... Onlarda normal saatlerde ekrana geldi. Biz, ‘elektrikten tasarruf’ ettiğimiz için, maçların yayınlandığı Avrupa ülkeleriyle iki saat, İngiltere ile üç saatlik farkımız mevcut. Durum böyle olunca, ‘normal saatlerde maç izlemek’ pek mümkün değil. Genç ev ahalisi, “Seven katlanır, mesela ben Formula 1 yarışını izlemek için sabah 05.00’te kalktım” dedi. Bu biraz farklı bir durum olsa da, mutlaka katlananlar vardır. Hemen belirteyim, M.Gladbach-Başakşehir maçının ilk yarısını izledik. 54 bin kişinin baskısı altında karşılaşmayı almak, tek kelimeyle saygı duyulası bir durumdur. Bir başka dikkatimizi çeken, futbolun sirk gösterisine dönmüş olduğu... ‘Kiloyla maç yapılır ve yayınlanır’ hali!

