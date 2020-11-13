200 bin dolarlık dava! Sinan Çetin'den yemin metni

Plato Film’in sahibi yönetmen Sinan Çetin ile Taşyapı İnşaat AŞ’nin patronu Emrullah Turanlı 8 yıl önce iki reklam filminin çekimi için anlaşma yaptı. Taşyapı, 200 bin dolarlık ödemeyi 17 Temmuz 2012 günü Plato’nun banka hesabına gönderdi. İnşaat şirketi, reklam filmlerinin zamanında çekilip teslim edilmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti; ödenen paranın da iadesini istedi. Taraflar iade konusunda anlaşamayınca iş yargıya taşındı.

"ESAS ALACAKLI BİZİZ"

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Plato Film’in 200 bin doların yanı sıra yüzde 20 de icra inkâr tazminatı ödemesi istendi. Plato Film’in savunma dilekçesinde davanın reddine karar verilmesi istendi. Dilekçede, Plato Film’in ikisi reklam filmi, üçü kamu spotu olmak üzere 5 ayrı film çektiği, yapılan harcamanın ise 450 bin dolar olduğu kaydedildi. Yapım şirketi, borçlu olmadıkları gibi 250 bin dolar alacaklı olduklarını iddia etti.

BİLİRKİŞİ: TAŞYAPI HAKLI

Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, hazırladığı raporda Taşyapı’yı haklı buldu. Mahkeme, Plato Film’in 200 bin doları faiziyle ödemesine, ayrıca 135 bin 651 lira da icra inkâr tazminatı ödemesine hükmetti. Plato Film’in avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak Plato Film’in yemin delilinin değerlendirmesine karar verdi. Bu karara göre; Plato Film bir yemin metni hazırlayacak. Bu metni, Taşyapı’nın yetkilisi mahkeme huzurunda okuyacak. Yemin metnindeki ifadelerin kabul edilip edilmemesine göre de mahkeme nihai kararını verecek.

YEMİN DELİLİ NEDİR?

Yemin delili, kanunda kesin deliller arasında yer alıyor. Bu nedenle kullanımı oldukça önemli. Taraflardan biri, elinde başka bir delil yoksa son çare olarak yemin deliline başvurabiliyor. Yemin teklifinde bulunulan taraf yemin ettiğinde dava sonuçlanıyor. Yemin delili sonucunda kazanılan dava sayısı ise bir elin parmağını geçmiyor.