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26.10.2020 - 00:44 |

25 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

MasterChef kilm elendi? sorusunun cevabı belli oldu. MasterChef'te her pazar olduğu gibi eleme heyecanı yaşandı. Sefa, Uğur, Esra, Emir, Tanya, Berker dokunulmazlık oyunları sonrası bu haftanın eleme adayları oldu. Peki bu isimlerden yarışmaya kim veda etti?

25 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?
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MasterChef'te yine eleme heyecanı yaşandı. Zor bir haftanın ardından Sefa, Uğur, Esra, Emir, Tanya, Berker eleme adayı oldu. Bu 6 yarışmacı en iyi yapmak için mücadele verdiler...

İLK TURU KİMLER GEÇTİ?

MasterChef'ta bu akşam ilk turda safranın başrolde olduğu yemekler yapıldı. İlk turda Emir, Esra ve Sefa en iyi yemekleri yaparak 12'ye kalmayı başardı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Daha sonra Tanya, Uğur ve Berker ikinci turda yarıştılar. Bu turda en iyi yemeği yapan isim Uğur oldu. Tanya ve Berker son ikiye kalırken elenen isim Berker oldu.

25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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