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29.07.2020 - 18:56 | | Deniz BOY

3 yıl önce evlenme teklifi etmiş! Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, çifti evlenme kararı aldılar. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikahta Arduç ile Özay'ın nikah şahitliğini çok yakın arkadaşları yaptı. Nikah sonrası gazetecilere poz veren ünlü çift soruları cevapladılar.

3 yıl önce evlenme teklifi etmiş! Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi
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Deniz BOY

3 YIL ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ETMİŞ

Barış Arduç yaptığı açıklamada, "Ben evlenme teklifi edeli üç sene oldu. Eylül, ekim gibi dostlarla beraber bir planımız vardı ama malum, pandemi var. Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikahı halledelim. Önümüzdeki yaza kısmetse düğünde yaparız. Hep beraber oluruz." açıklamasında bulundu.

3 yıl önce evlenme teklifi etmiş Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi

Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Benim filmim bitiyordu onun başlıyordu. Hiç olmadı gerçekten. Aslında öyle çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimler başlıyor, hadi bir deneyelim olur mu dedik. Bir anda öyle 2-3 günde yaptık" dedi.

3 yıl önce evlenme teklifi etmiş Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi

3 yıl önce evlenme teklifi etmiş Barış Arduç ve Gupse Özay dünyaevine girdi

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