50m2 oyuncuları kimler? 50m2 konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? İşte fragman
50m2 dizisi hakkında meraklı arayış başladı. Netflix'te Türk yapımı bir dizi olan 50m2 oyuncuları kimler, 50m2 konusu nedir? Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile birlikte merak uyandıran 50m2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı komedi, gerilim ve dramayı bir araya getiren diziyi kaçırmak istemeyenler için bilgiler...
Yeni dizi arayışına geçenler için Netflix'ten güzel haber geldi. Türk yapımı olan 50m2 dizisi için büyük merak başladı. 50M2 dizisinin 1. sezon fragmanı yayınlandı. Peki 50m2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Dizi ne zaman yayınlanacak?
50M2 OYUNCULARI KİMLER?
Engin Öztürk
Aybüke Pusat
Cengiz Bozkurt
Kürşat Alnıaçık
Tolga Tekin
Özgür Emre Yıldırım
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Tuğçe Karabacak
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt
50M2 KONUSU NEDİR?
Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.
50M2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı komedi türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.