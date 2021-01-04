50m2 oyuncuları kimler? 50m2 konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? İşte fragman

Yeni dizi arayışına geçenler için Netflix'ten güzel haber geldi. Türk yapımı olan 50m2 dizisi için büyük merak başladı. 50M2 dizisinin 1. sezon fragmanı yayınlandı. Peki 50m2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Dizi ne zaman yayınlanacak?

50M2 OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk

Aybüke Pusat

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50M2 KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı komedi türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.