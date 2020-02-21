50’nci yaşa görkemli parti

Ajans Türk Şirketler Topluluğu Başkanı Sarp Evliyagil, 50’nci yaşını House of Brothers’da, dostlarına verdiği bir davetle kutladı. DJ Engin Yelkenci’nin müzikleriyle başlayan oganizasyon, Arzu Özcanoğlu’nun repertuvarındaki Türkçe ve Yunanca şarkılarla devam etti. Eda Evliyagil, pasta kesiminin ardından, sahneye çıkarak iki sürpriz parçayla eşinin yeni yaşını kutladı. Geceye, Nazan-Ali Basman, Hülya-Cem Kalyoncu, Tuğçe Eyilik-Ekrem Vardar, Melis-Burak Hatipoğlu, Sibel-Bedri Baykam, Levent Kızıl, Raquel Habib, Sinem Yıldırım, İvana Sert ve Esra Üstünkaya katıldı.