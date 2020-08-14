60 bin dolar’lık klip

Nihat Doğan, ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’ isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Prodüktörlüğünü Eriş Production’un üstlendiği parçanın klibi, 60 bin dolar’a mal oldu. Şarkıcı, “Yedi yıl aradan sonra özlediğim müzikle tekrar buluştum. Biraz maliyetli bir kliple start vermek istedim. Ev, arsa yatırımı yaptım, dolandırıldım. Ben de onun yerine parça çıkardım. Çok da güzel oldu” dedi.