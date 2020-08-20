Açalya Samyeli: Yorgunluktan dibi gördüm

2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, iş insanı Erman Ademoğlu ile 2016’da Fransa Paris’teki Shangri La Hotel’de düzenlenen düğünle evlenmişti.

27 Mart’ta da bebekleri Fettah Baran’ı kucaklarına almışlardı. Taze anne, duygularını şöyle dile getirdi:

"DİBİ GÖRDÜM"

"Doğum öncesi ‘Her şeyi tek başıma hallederim’ diyordum. Oğlumuza 3 ay kendim baktım. Ama sonra yorgunluktan dibi gördüm. Şimdi 1.5 aydır bana yardım eden bir ablamız var."

Kasım 2019’da oğlu Fikret Ali’yi doğuran Hazal Kaya da “Tek başına çocuk büyütmek delilik. Bunu ilk 2 ayda anladım. Kadınlara ‘Destek almadan bebeğinize bakmalısınız’ baskısı çok yanlış” açıklamasını yapmıştı.