MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan Kızıltaş boyu kaç?
25.01.2021 - 16:00 |

Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan Kızıltaş boyu kaç?

Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Doya Doya Moda yeni haftada kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Kısmetse Olur programında yer alan Adnan Kızıltaş'ın yaşamı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında?

Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan Kızıltaş boyu kaç?
ABONE OL

Adnan Kızıltaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu. Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Doya Doya Moda programına yeni giren yarışmacı Adnan Kızıltaş oldu.Peki Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Adan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında?

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Kısmet Olur programı ile tanınan Adnan Kızıltaş 29 yaşında ve bekar. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Zeynep Tokuş ile eşinin yoga videosu gündem olduOyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri - Trabzonspor Pereira ayrılığını KAP'a bildirdi

Son dakika haberleri - Trabzonspor Pereira ayrılığını KAP'a bildirdi

CANLI | Kasımpaşa - Sivasspor

CANLI | Kasımpaşa - Sivasspor

Hakan Keleş: İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık

Hakan Keleş: İkinci devreye iyi bir başlangıç yaptık

Son Dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayı...

Son Dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet