Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Adnan Kızıltaş boyu kaç?

Adnan Kızıltaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu. Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Doya Doya Moda programına yeni giren yarışmacı Adnan Kızıltaş oldu.Peki Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Adan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında?

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Kısmet Olur programı ile tanınan Adnan Kızıltaş 29 yaşında ve bekar. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.