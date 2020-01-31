'Afili Aşk’ ekibi sette de yemekte de birlikte

Sezonun en çok konuşulan romantik komedisi olan 'Afili Aşk', izleyiciden bugüne kadar tam not aldı, dizi için fan grupları kuruldu. Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) aşıkken ayrılmalarıyla aralarındaki tutkunun daha da arttığı yeni bir dönemin kapılarını aralayan dizinin geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan bölümünü, başrol oyuncuları başta olmak üzere tüm oyuncular ve yapım tarafı birlikte izledi. 'Afili Aşk' ekibi, yemekte birlikte fotoğraflar çektirip sohbet etti.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in yer aldığı 'Afili Aşk', sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 5 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.