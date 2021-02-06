Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan şiirleri - şarkıları - sözleri

6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı İBO Sho programıyla izleyici karşısına çıkacak olan Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Bir döneme şiirleri, şarkıları ve sözleriyle damga vuran Ahmet Selçuk İlkan hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

26 Ekim 1955'de Adana'da doğan Ahmet Selçuk İlkan, şair ve şarkı sözü yazarı.

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

Ödülleri



"Hatırlar mısın?" Hayat Dergisi birincilik ödülü), 1975

"Tahta Masa", Eskici (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1980

"Islak Mendil" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1981

"Bir Gülü Sevdim" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1984

"Hatıram Olsun" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1985

"O Adam Benim" (Müyap Şiir Dalında En Çok Satan Albüm), 1990

"Anılar" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1990

"Anılar" (Yılın Şarkısı - Milliyet), 1990

"Sevdalıyım" (Yılın Şarkısı - KRAL TV Müzik Ödülleri), 1998

"Seninle Aşkımız Eski Bir Roman" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999

"Bir Cennettir Bu Dünya" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999

"Fatih Üniversitesi Yılın Şairi Ödülü - 2008



Kitapları



Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

Bir Akrep Sevdası 1. Baskı



Albümleri



Mum Işığında (Ayten), 1982

Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984

Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986

Bir Beyaz Karanfil, 1988

O Adam Benim, 1990

Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992

Şairler Ağlamaz, 1997

Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000

Yakılacak Adam, 2002

Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005

Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011

Söz, 2013

Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016

Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019