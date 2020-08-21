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21.08.2020 - 07:00 |

Aile bir araya geldi

Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, çalışma hayatında sınır tanımayan ender girişimcilerden...

Aile bir araya geldi
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Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, çalışma hayatında sınır tanımayan ender girişimcilerden... Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde rol alan iş insanı, eşi ve ailesiyle birkaç günlüğüne Göcek’te tekne turuna çıktı.

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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