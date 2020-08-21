Aile bir araya geldi

Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, çalışma hayatında sınır tanımayan ender girişimcilerden... Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde rol alan iş insanı, eşi ve ailesiyle birkaç günlüğüne Göcek’te tekne turuna çıktı.