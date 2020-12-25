Akrep oyuncuları kimler? Akrep dizisi Ferda, Şahin ve Duru kimdir, kaç yaşında?
Akrep dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Akrep dizisinde Ferda karakterine Evrim Alasya hayat veriyor.Cuma günleri ekranlara gelen dizi bu akşam yeni bölü ile izleyicilerle buluşuyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimler?
Akrep dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Erkan Birgören'in senaryosunu kaleme aldığı Akrep dizisinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta gerçekleştiriyor. Akrep dizisinde Şahin karakterini Taha Baran Özbek, Duru karakterini Aslı Melisa Uzun ve Ferda karakterini Evrim Alasya canlandırıyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimler?
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer alıyor.
AKREP DİZİSİ FERDA, EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)
EVRİM ALASYA ROL ALDIĞI OYUNLAR
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar