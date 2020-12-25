Akrep oyuncuları kimler? Akrep dizisi Ferda, Şahin ve Duru kimdir, kaç yaşında?

Akrep dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Erkan Birgören'in senaryosunu kaleme aldığı Akrep dizisinin yönetmenliğini ise Gökçen Usta gerçekleştiriyor. Akrep dizisinde Şahin karakterini Taha Baran Özbek, Duru karakterini Aslı Melisa Uzun ve Ferda karakterini Evrim Alasya canlandırıyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimler?

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer alıyor.

AKREP DİZİSİ FERDA, EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)

2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

EVRİM ALASYA ROL ALDIĞI OYUNLAR

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar