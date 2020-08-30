30.08.2020 - 07:00 |
Albüm buluşması
‘Survivor’ şampiyonu Cemal Can Canseven, Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le, İstinye Park’ta buluştu.
Canseven’in albüm projesi için buluşan üçlü, toplantı yaptı. Canseven, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Hayalim müzik yapmak. Buna yaklaşmış olmak beni mutlu ediyor” dedi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.