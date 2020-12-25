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25.12.2020 - 17:37 |

Ali Sunal: Kağıtta çizecek yer kalmayınca...

Geçtiğimiz yıl kızı kızı Narin'i kucağına alan oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımlarda bulundu.

Ali Sunal: Kağıtta çizecek yer kalmayınca...
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Ali Sunal, 2018 yılında Avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Narin'i geçtiğimiz yıl ağustos ayında kucaklarına almıştı.

Kızı ile eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan Sunal, önceki gün paylaşımlarına yenisini ekledi. 43 yaşındaki oyuncu, kızının kendisinin yüzüne resim yaptığını belirterek, çekilen karesine "Kağıtta çizecek yer kalmayınca" notunu düştü.

Bir diğer karede ise "Çizim devam ediyor" ifadelerini kullanan Sunal'ın paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ali Sunal: Kağıtta çizecek yer kalmayınca...

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