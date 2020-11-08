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08.11.2020 - 12:35 |

Alişan: Aile olduktan sonra her şey güzelleşti

İkinci kez baba olmak için gün sayan şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, paylaşımına, "Sen hayatıma girdikten, aile olduktan sonra her şey güzelleşti" notunu düştü.

Alişan: Aile olduktan sonra her şey güzelleşti
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Şarkıcı Alişan, oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Burak'ı 2019'un şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Alişan, kızını kucağına almak için geri sayıma başladı. Şarkıcı, önceki gün eşi ve oğlu ile çekilen karesini Instagram hesabında "Sen hayatıma girdikten, aile olduktan sonra her şey güzelleşti. Seni veren Allah’a şükürler olsun aşkım" notuyla yayınladı.

Alişan'ın paylaşımına Buse Varol da, "Canım, aşkım her şey seninle güzel" şeklinde yorum yaptı.

Alişan: Aile olduktan sonra her şey güzelleşti

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