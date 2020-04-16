Alper Kul'dan esprili paylaşım

Kendi gibi oyuncu eşi Aylin Kontante ve iki oğluyla evden çıkmayan Alper Kul, eğlenceli videolar ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. Kul, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü.

Yıllar önce oynadığı 'Kınalı Kar' dizisinde at üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, açıklamayı atın ağzından yazdı. İşte Alper Kul'un esprili sözleri:

“Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul'la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.”