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16.04.2020 - 15:50 |

Alper Kul'dan esprili paylaşım

Oyuncu Alper Kul, karantina günlerinde yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak yıllar önce oynadığı bir dizide çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı.

Alper Kul'dan esprili paylaşım

Kendi gibi oyuncu eşi Aylin Kontante ve iki oğluyla evden çıkmayan Alper Kul, eğlenceli videolar ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. Kul, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü.

Yıllar önce oynadığı 'Kınalı Kar' dizisinde at üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, açıklamayı atın ağzından yazdı. İşte Alper Kul'un esprili sözleri:

“Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul'la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.”

Alper Kuldan esprili paylaşım

Britney Spears, Justin Timberlake'in şarkısıyla dans ettiDünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, corona virüs salgınından dolayı günlerdir evinde karantinada. Justin Timberlake ile ayrılışlarının 20. yılını kutlayan Spears, Instagram’da bir video paylaştı.
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Cadde Yazarları

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