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HaberlerMagazin Haberleri Altın filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Altın filmi ne zaman çekildi?
05.05.2020 - 21:39 |

Altın filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Altın filmi ne zaman çekildi?

Merakla beklenen Altın filmi bu akşam STAR TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2016 yılında gösterime giren Altın filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Altın filmi ile ilgili ayrıntılar...

Altın filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Altın filmi ne zaman çekildi?
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ALTIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.

ALTIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Matthew McConaughey – Kenny Wells

Edgar Ramirez – Michael Acosta

Bryce Dallas Howard – Kay

Corey Stoll – Brian Woolf

Toby Kebbell – Paul Jennings

Bill Camp – Hollis Drescher

Joshua Harto – Lloyd Stanton

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