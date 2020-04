Amerika'ya güvenmediler, İstanbul'a döndüler

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "İstanbul'a Döndüler" başlıklı haberi şöyle:

"Pahalı olmasına rağmen yetersiz hizmet verildiği gerekçesiyle sık sık eleştirilen ABD sağlık sistemine güvenmeyip apar topar ülkemize dönenlere Can-Tansa Ekşioğlu çifti de eklendi. Sosyetenin 'yaşsız' kadınlarından Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu, üç yıl önce çocuklarının eğitimi için New York'a yerleşmişti. Önceki yıl, 2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden Tansa Hanım'ın kız kardeşi Yosun Reza'nın oturduğu apartmanda daire satın alan Ekşioğlu çifti, Covid-19 salgınında bir kez daha sınıfta kalan Amerikan sağlık sistemine güvenmeyip, Türk Hava Yolları (THY) yurtdışı uçuşlarını durdurmadan hemen önce oğullarını da alıp yurda dönmüşler.

ANNESİYLE BİLE GÖRÜŞMEDİ

Türkiye'de Covid-19 ile mücadelenin çok iyi yönetildiğini düşünen çift, İstanbul'a ayak basar basmaz, Büyükdere'deki evlerine kapanıp kendilerini 14 gün karantinaya almışlar. Hepsinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendiğim Ekşioğlu Ailesi, halen kapı dışarı çıkmamaya özen gösteriyormuş. Bu arada Tansa Hanım, karantinayı annesi Ender Hanım için bile bozmamış. 15 dakika mesafede oturan annesine gitmemiş. Anne-kız görüntülü olarak konuşmakla yetiniyormuş. Keşke herkes Tansa Hanım ve Ender Hanım kadar duyarlı olsa."