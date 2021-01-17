Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında? Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe nereli? Amine Gülşe biyografisi

Türkiye güzeli Amine Gülşe, aslen Kerküklü Irak Türkmeni'dir. Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca dillerine hakimdir. Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 1993 yılından doğan güzel Amine Gülşe TV ekranlarında çeşitli dizilerle de ekrana geldi.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Gülşe Özil, 30 Nisan 1993 tarihinde Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır. 2014 Miss Turkey yarışması birincisi olan Amine Gülşe, tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den aldı. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde yer aldı.