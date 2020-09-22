Anıl İlter hayranlarını korkuttu

Dizi çekimleri arasında denize girerken ayağını inciten Anıl İlter, önceki gün ayağından bir operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlter, sette çektiği esprili videoyla iyi olduğunu Instagram üzerinden takipçilerine duyurdu.

Yakışıklı oyuncu, hastane odasında çektiği bir fotoğrafı da “İş yerim olduğum her yer” yorumuyla paylaştı.