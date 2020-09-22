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22.09.2020 - 10:40 |

Anıl İlter hayranlarını korkuttu

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekrana gelen oyuncu Anıl İlter, geçtiğimiz gün hastaneden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu.

Anıl İlter hayranlarını korkuttu
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Dizi çekimleri arasında denize girerken ayağını inciten Anıl İlter, önceki gün ayağından bir operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlter, sette çektiği esprili videoyla iyi olduğunu Instagram üzerinden takipçilerine duyurdu.

Yakışıklı oyuncu, hastane odasında çektiği bir fotoğrafı da “İş yerim olduğum her yer” yorumuyla paylaştı.

Anıl İlter hayranlarını korkuttu

Magazin Haberleri Bülteni (22 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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