Arda Turan: İyi ki benim eşim olmuşsun

Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Arda Turan, gönderilerine, "Hayallerimizi yaşayacağımız nice güzel seneler olsun sevgilim. İyi ki benim eşim, Lalipli'lerin annesi olmuşsun. Seni seviyoruz" notunu düştü.

Yıldız futbolcunun, çok sayıda beğeni alan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Doğan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Haziran ayında ikinci kez anne-babalık duygusunu yaşayan ikili, oğullarının adını Asil Aslan koymuştu.



