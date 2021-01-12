Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Susam şarkıları hangileri? İşte biyografisi

Hafta içi her gün yayınlanan Demet Akalın ve Alişan'ın programına birbirinden ünlü isimler konuk olmaya devam ediyor. Bugün konuk olan isimlerin arasında ise Arif Susam var. İzleyiciler ise gelen konuklar hakkında bilgi almak için arayışa geçmeye devam ediyor. Peki Arif Susam kimdir, kaç yaşında? Arif Susam nereli, şarkıları hangileri? İşte Arif Susam hakkında merak edilenler...

ARİF SUSAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1956'da Elazığ'da doğan Arif Susam taverna müziği şarkıcısıdır. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Bir ekol yarattığını düşünenler bulunur. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Emirgan Köşem Restaurant'ta 14 yıl aralıksız sahne almıştır.

İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapmıştır. 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkarmıştır. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

Arif Susam Emirgan Köşem Bistro'da aralıksız 14 yıl sahne almıştır. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant'ta sahne almıştır.

ARİF SUSAM ŞARKILARI

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden - Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

ARİF SUSAM FİLMLERİ

Kader Utansın (1987)

Hatıram Olsun (1988)

Herşeyi Bitirdik (1990)

Benimi Buldun (1990)

Veda Gecesi (200