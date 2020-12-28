Arıza 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Arıza 16. son bölüm...

Show TV'de her hafta pazar akşamı yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Arıza oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerinde çekmeyi başarıyor. Güçlü oyuncu kadrosu yayımlandığı gün en çok konuşulanlardan oluyor. Arıza yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer. Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

İlgiyle izlenen Arıza dizisi son bölümün ardından yeni bölümü merakla araştırılıyor. Ancak sevilen dizinin 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.