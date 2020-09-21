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21.09.2020 - 00:40 |

Arıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arıza 2. son bölüm izleme linki yayında mı?

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyiciye kavuşan dizisi Arıza, 2. yeni bölümüyle de oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Peki başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza 3. yeni bölüm izleme fragmanı yayında mı?

Arıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arıza 2. son bölüm izleme linki yayında mı?
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Arıza 2. bölümüyle bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluştu ve ardından 3. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı...

ARIZA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide’nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza’yı etkiler. Üstelik Halide’nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer’e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer’in Ali Rıza’ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşinde düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesini katliamında o kişin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.


ARIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ARIZA 2. BÖLÜM LİNKİ YAYINDA MI?

Arıza 2. bölüm izleme linki yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak...

20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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