Arıza bu akşam (3 Ocak) neden yok? Arıza yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Show TV'nin sevilen yapımlarından Arıza dizisi 16. son bölümde Ali Rıza'nın Burak hakkındaki planları suya düşmüştür. Halide'nin öğrendiği gerçekler ise can yakar. Arıza 3 Ocak akşamı 17. yeni bölümü yayımlanmıyor. Onun yerine yerli film ekrana gelecek. İşte, Arıza dizisi hakkında detaylar...

ARIZA 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle üç gün boyunca bazı diziler yayın akışlarında yer almadılar. Arıza dizisinin de yılbaşından ötürü Show TV'de bu hafta yer almayacağı düşünüyor.

ARIZA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen projesi Arıza, 16. son bölümü geçen hafta ekrana gelmişti. Heyecanla beklenen 17. bölümün ise 10 Ocak Pazar akşamı 20:00'de yayımlanacağı açıklandı.