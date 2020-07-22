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22.07.2020 - 13:55 |

'Arıza' ekibi ilk kez bir araya geldi

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV’nin 'Arıza' dizisinden ekip pozu, ön hazırlık çalışmalarından paylaşıldı.

'Arıza' ekibi ilk kez bir araya geldi
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İlk kez bir araya gelen 'Arıza' ekibin keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıdı. Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, 'Arıza'nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR 

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor. Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan “Arıza” n fes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile yeni sezona damgasını vuracak.

22 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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