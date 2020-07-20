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20.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Aşık Simge

Simge Sağın, önceki gün Şile’deki bir beach’te konser verdi.

Simge Sağın, önceki gün Şile’deki bir beach’te konser verdi. Uzun zaman sonra sevgilisi olduğunu belirten şarkıcı, “Şu an cicim aylarındayız. Bir gün sizinle tanıştırırım. Bakalım yakalayabilecek misiniz?” diyerek, gazetecilere takıldı. Altı ay sonra sahneye çıkan Sağın, fenomen parçalarıyla hayranlarını coşturdu.

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