20.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
Aşık Simge
Simge Sağın, önceki gün Şile’deki bir beach’te konser verdi.
Simge Sağın, önceki gün Şile’deki bir beach’te konser verdi. Uzun zaman sonra sevgilisi olduğunu belirten şarkıcı, “Şu an cicim aylarındayız. Bir gün sizinle tanıştırırım. Bakalım yakalayabilecek misiniz?” diyerek, gazetecilere takıldı. Altı ay sonra sahneye çıkan Sağın, fenomen parçalarıyla hayranlarını coşturdu.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.