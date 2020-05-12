12.05.2020 - 22:13 |
Aşk Sana Benzer filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
Aşk Sana Benzer filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında vizyona giren Aşk Sana Benzer filminin yönetmen koltuğunda A. Taner Elha oturuyor. Peki Aşk Sana Benzer filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdi ve film nerede çekildi?
AŞK SANA BENZER KONUSU NEDİR?
Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.
AŞKA SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir sahip kasabından geçen Aşk Sana Benzer filminin çekimleri, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde çekilmiştir.
AŞK SANA BENZER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit – Ali
Fahriye Evcen – Deniz/Defne
Selim Bayraktar – Aykut
Yavuz Bingöl
Kaya Akkaya
Birsen Dürülü
Burçin Işık
Şamil Kafkas