Aşk Tutulması filmi konusu nedir? Aşk Tutulması filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman kaç yılında çekildi?

AŞK TUTULMASI KONUSU

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.

AŞK TUTULMASI OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman– Ugur

Fahriye Evcen Özçivit – Pinar

Tim Seyfi – Burçaslan

Ali Erkazan – Mustafa

Suzan Aksoy – Makbule

Ayten Uncuoglu – Latife

Murat Akkoyunlu – Hiko