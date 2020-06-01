01.06.2020 - 21:36 |
Aşk Tutulması filmi konusu nedir? Aşk Tutulması filmi başrol oyuncuları kimler, film ne zaman kaç yılında çekildi?
Aşk Tutulması filmi bu akşam uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. İşte merakla araştırılan Aşk Tutulması ile ilgili tüm ayrıntılar...
AŞK TUTULMASI KONUSU
Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.
AŞK TUTULMASI OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman– Ugur
Fahriye Evcen Özçivit – Pinar
Tim Seyfi – Burçaslan
Ali Erkazan – Mustafa
Suzan Aksoy – Makbule
Ayten Uncuoglu – Latife
Murat Akkoyunlu – Hiko
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.