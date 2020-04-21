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HaberlerMagazin Haberleri Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay aslen nereli?
21.04.2020 - 15:42 |

Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan ve adaya sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da performans anlamında üst düzey bir performans sergileyemese de son günlerde aldığı sayılar ile takımı için büyük önem arz eden oyunlarda rol aynayan Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Adaya sonradan dahil olan isimler arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay performans tablosunda alt sıralarda yer alıyor. Takımda çok iddialı isimler arasında yer almasa da son günlerde aldığı kritik sayılar ile takımın önemli bir parçası olduğunu ortaya koyan Aşkım Burçe Tunay'ın yaşı ve boyu özellikle vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu oluyor. İşte Survivor Aşkım Burçe Tunay hakkında merak edilenler...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

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Cadde Yazarları

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