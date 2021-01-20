Dizi tekliflerinin geldiÄŸini belirten AslÄ± OmaÄŸ, "Åžu an net bir ÅŸey sÃ¶yleyemem. Devam eden bir diziye de dahil olabilirim, yeni bir dizi de olabilir. HenÃ¼z belli deÄŸil" dedi.

HabertÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re; mÃ¼zik alanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen OmaÄŸ, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz projesine tekrar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.