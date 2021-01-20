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20.01.2021 - 16:42 |

AslÄ± OmaÄŸ: Net bir ÅŸey söyleyemem

Oyuncu AslÄ± OmaÄŸ, rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Kalk Gidelim' dizisinin final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MuÄŸla'dan Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼.Â

AslÄ± OmaÄŸ: Net bir ÅŸey söyleyemem
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Dizi tekliflerinin geldiÄŸini belirten AslÄ± OmaÄŸ, "Åžu an net bir ÅŸey sÃ¶yleyemem. Devam eden bir diziye de dahil olabilirim, yeni bir dizi de olabilir. HenÃ¼z belli deÄŸil" dedi.

HabertÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re; mÃ¼zik alanÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen OmaÄŸ, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rpriz projesine tekrar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

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