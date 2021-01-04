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04.01.2021 - 13:01 |

Aybüke Pusat kimdir, nereli? Aybüke Pusat'ın yaşı ve boyu kaç? Dizileri - filmleri

50m2 dizisinin başrolünde yer alan Aybüke Pusat hakkında meraklı arayış başladı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Aybüke Pusat, 50m2 dizisinde de yankı getirdi. Sosyal medyada gündem olan Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat'ın boyu kaç? İşte Aybüke Pusat'ın yer aldığı diziler ve filmler haberimizde...

Aybüke Pusat kimdir, nereli? Aybüke Pusat'ın yaşı ve boyu kaç? Dizileri - filmleri
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50m2 dizisi için merak artarkeni oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Engin Öztürk ile birlikte başrolü paylaşan Aybüke Pusat kimdir? Güzelliği ve başarılı oyuncluğuyla çok konuşulan Aybüke Pusat'ın biyografisini haberimize ekledik. İşte Aybüke Pusat hakkında merak edilenler...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat 25 Şubat 1995'de Ankara'da doğdu. Dizi oyuncusudur, boyu 1,74 m'dir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

AYBÜKE PUSAT DİZİLERİ

2014-2015 Medcezir

2015-2016 O Hayat Benim

2016 Familya

2017-2018 Söz

2018 Şahin Tepesi 2019 Her Yerde Sen

İnternet

2021 50m2 Netflix

Film

2019 Kapı Nardin

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