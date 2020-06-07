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07.06.2020 - 14:26 |

Aydan Şener kimdir, kaç yaşında? Aydan Şener biyografisi

Aydan Şener kimdir sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aydan Şener 57 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı sinema filmleri ile 90'lı yıllara damga vuran Aydan Şener'den yıllar sonra bikini itirafı geldi. Peki Aydan Şener kimdir, kaç yaşında?

Aydan Şener kimdir, kaç yaşında? Aydan Şener biyografisi
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Aydan Şener kimdir sorusu araştuırma konusu olmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda oynadığı sinema filmleri ile adından söz ettiren güzel oyunca Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda hayatına ilişkin bir çok soruya samimi yanıtlar veren Aydan Şener 40 yıl sonra ilk botoksunu yaptığını duyurdu. Peki Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Memnune Aydan Şener (d. 1 Mart 1963, Kilis), Türk oyuncu ve eski manken, 1981 Türkiye güzeli.

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.

AYDAN ŞENER FİLMLERİ

FilmYılıRolTipi
Bay Alkol'ü Taktimimdir1981 TV dizisi
Küçük Ağa1983 TV dizisi
Çalıkuşu1986FerideTV dizisi
Utanç Yılları1987 film
Yeniden Doğmak1987 TV dizisi
Samanyolu1987 TV dizisi
Fatih-Harbiye1990 TV dizisi
Yol Palas Cinayeti1991 TV dizisi
İki Kız Kardeş1992 TV dizisi
Hayatın İçinden1993 TV dizisi
Sevgi Oyunu1994 TV dizisi
Gül ve Diken1995 TV dizisi
Gölge Çiçeği1995 TV dizisi
Zühre1996 TV dizisi
Ay Işığında Saklıdır1996 film
Bir Aşkın Bittiği Yer1996 film
Tutku1996 TV dizisi
Nefes Alamıyorum1996 TV dizisi
Yüzleşme1996 film
Ah Nalan Ah1997 film
Nice Yıllardan Sonra1997 film
Hüznün Yüzü1997 TV dizisi
Sakin Kasabanın Kadını1997 film
Hicran1999 TV dizisi
Güvercin1999 film
Aşk Aynı Adreste2000 film
Kumru2000 film
Yarın Geç Olmayacak2000 film
Oyun2001 film
Ankara Yollarında2002 film
Öyle Bir Sevda ki2002 TV dizisi
Mühürlü Güller2003 TV dizisi
Beni Bekledinse2004 film
Masum Değiliz2005 TV dizisi
Evimin Erkeği2007 TV dizisi
Fikrimin İnce Gülü2007 TV dizisi
Sürgün Hayatlar2008 TV dizisi
Kırmızı Işık2008 TV dizisi
Yıllar Sonra2011 TV dizisi
Hekimler2013 TV dizisi
Kalbimdeki Deniz2016 TV dizisi

 

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