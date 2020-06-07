Aydan Şener kimdir, kaç yaşında? Aydan Şener biyografisi
Aydan Şener kimdir sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aydan Şener 57 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Oynadığı sinema filmleri ile 90'lı yıllara damga vuran Aydan Şener'den yıllar sonra bikini itirafı geldi. Peki Aydan Şener kimdir, kaç yaşında?
Aydan Şener kimdir sorusu araştuırma konusu olmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda oynadığı sinema filmleri ile adından söz ettiren güzel oyunca Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda hayatına ilişkin bir çok soruya samimi yanıtlar veren Aydan Şener 40 yıl sonra ilk botoksunu yaptığını duyurdu. Peki Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Memnune Aydan Şener (d. 1 Mart 1963, Kilis), Türk oyuncu ve eski manken, 1981 Türkiye güzeli.
1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.
AYDAN ŞENER FİLMLERİ
|Film
|Yılı
|Rol
|Tipi
|Bay Alkol'ü Taktimimdir
|1981
|TV dizisi
|Küçük Ağa
|1983
|TV dizisi
|Çalıkuşu
|1986
|Feride
|TV dizisi
|Utanç Yılları
|1987
|film
|Yeniden Doğmak
|1987
|TV dizisi
|Samanyolu
|1987
|TV dizisi
|Fatih-Harbiye
|1990
|TV dizisi
|Yol Palas Cinayeti
|1991
|TV dizisi
|İki Kız Kardeş
|1992
|TV dizisi
|Hayatın İçinden
|1993
|TV dizisi
|Sevgi Oyunu
|1994
|TV dizisi
|Gül ve Diken
|1995
|TV dizisi
|Gölge Çiçeği
|1995
|TV dizisi
|Zühre
|1996
|TV dizisi
|Ay Işığında Saklıdır
|1996
|film
|Bir Aşkın Bittiği Yer
|1996
|film
|Tutku
|1996
|TV dizisi
|Nefes Alamıyorum
|1996
|TV dizisi
|Yüzleşme
|1996
|film
|Ah Nalan Ah
|1997
|film
|Nice Yıllardan Sonra
|1997
|film
|Hüznün Yüzü
|1997
|TV dizisi
|Sakin Kasabanın Kadını
|1997
|film
|Hicran
|1999
|TV dizisi
|Güvercin
|1999
|film
|Aşk Aynı Adreste
|2000
|film
|Kumru
|2000
|film
|Yarın Geç Olmayacak
|2000
|film
|Oyun
|2001
|film
|Ankara Yollarında
|2002
|film
|Öyle Bir Sevda ki
|2002
|TV dizisi
|Mühürlü Güller
|2003
|TV dizisi
|Beni Bekledinse
|2004
|film
|Masum Değiliz
|2005
|TV dizisi
|Evimin Erkeği
|2007
|TV dizisi
|Fikrimin İnce Gülü
|2007
|TV dizisi
|Sürgün Hayatlar
|2008
|TV dizisi
|Kırmızı Işık
|2008
|TV dizisi
|Yıllar Sonra
|2011
|TV dizisi
|Hekimler
|2013
|TV dizisi
|Kalbimdeki Deniz
|2016
|TV dizisi