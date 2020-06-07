Aydan Şener kimdir, kaç yaşında? Aydan Şener biyografisi

Aydan Şener kimdir sorusu araştuırma konusu olmaya devam ediyor. 90'lı yıllarda oynadığı sinema filmleri ile adından söz ettiren güzel oyunca Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda hayatına ilişkin bir çok soruya samimi yanıtlar veren Aydan Şener 40 yıl sonra ilk botoksunu yaptığını duyurdu. Peki Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Memnune Aydan Şener (d. 1 Mart 1963, Kilis), Türk oyuncu ve eski manken, 1981 Türkiye güzeli.

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.

AYDAN ŞENER FİLMLERİ