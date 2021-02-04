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04.02.2021 - 15:53 |

Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, geçmişinden siyah beyaz fotoğraflar paylaştı. Ünlü oyuncu gönderisini, "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, ergün nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz" mesajıyla paylaştı.

Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım
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Tiyatro sahnesinin ve ekranların ünlü oyuncusu sosyal medya sayfasında hem kendi kişisel tarihini hem de günümüzün birçok ünlü oyuncusunun gençlik yıllarını gözler önüne seriyor.

KİŞİSEL TARİHİNDEN SAYFALAR
Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, geçmişinden siyah beyaz fotoğraflar paylaşıyor. Bunu sık sık yapan Kökçü, Instagram'da geçmişten fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü de bu geleneği bozmadı. Oyuncu, özellikle konservatuar yıllarından kalan pozlarını paylaştı.

KONSERVATUAR YILLARI
Ayşe Kökçü'nün bu paylaşımı 1978 tarihli. Oyuncu, Kumburgaz Sahili'nde çekildiğini belirttiği bu fotoğrafına "konservatuar 1978" mesajıyla yer verdi sayfasında.

Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım

"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"
Kökçü'nün bu paylaşımı da yine 1978 yılından ve konservatuar yıllarından. Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı da "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, ergün nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz" mesajıyla paylaştı.

Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım

1979 YILINDAN BİR FOTOĞRAF
Kökçü'nün bu paylaşımı da yine konservatuar yıllarından. Çekildiği tarih ise 1979.

Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım


    Magazin Haberleri Bülteni (4 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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