Ayşe Kökçü: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım

Tiyatro sahnesinin ve ekranların ünlü oyuncusu sosyal medya sayfasında hem kendi kişisel tarihini hem de günümüzün birçok ünlü oyuncusunun gençlik yıllarını gözler önüne seriyor.

KİŞİSEL TARİHİNDEN SAYFALAR

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, geçmişinden siyah beyaz fotoğraflar paylaşıyor. Bunu sık sık yapan Kökçü, Instagram'da geçmişten fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü de bu geleneği bozmadı. Oyuncu, özellikle konservatuar yıllarından kalan pozlarını paylaştı.

KONSERVATUAR YILLARI

Ayşe Kökçü'nün bu paylaşımı 1978 tarihli. Oyuncu, Kumburgaz Sahili'nde çekildiğini belirttiği bu fotoğrafına "konservatuar 1978" mesajıyla yer verdi sayfasında.

"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"

Kökçü'nün bu paylaşımı da yine 1978 yılından ve konservatuar yıllarından. Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı da "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, ergün nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz" mesajıyla paylaştı.

1979 YILINDAN BİR FOTOĞRAF

Kökçü'nün bu paylaşımı da yine konservatuar yıllarından. Çekildiği tarih ise 1979.



