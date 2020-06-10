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10.06.2020 - 12:08 |

Ayşe Kucuroğlu doğum gününü kutladı

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Ayşe Kucuroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Ayşe Kucuroğlu doğum gününü kutladı
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Yeni yaşını Beymen Morini'de yakın dostları ile kutlayan Ayşe Kucuroğlu, doğum günü partisi öncesinde objektiflere poz verdi.

Yakın dostları ile birlikte doğum gününü kutlayan sosyetik güzel, "Zor günleri atlattık ve yavaş yavaş normalleşme sürecine girmeye başladık. Bir kaç yakın dostumla birlikte bugün mini bir doğum günü kutlaması yapacağız" dedi.

Ayrıca Kucuroğlu, kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı.

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Cadde Yazarları

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