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30.01.2021 - 14:05 |

Ayşecan Tatari'den duygu yüklü paylaşım

Oyuncu Ayşecan Tatari, minik kızı Müjgan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari, paylaşımına "Kafanı omuzuma dayadığın ana bütün ömrüm sığıyor Müjgan" notunu düştü.

Ayşecan Tatari'den duygu yüklü paylaşım
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Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, minik kızı Müjgan üç aylık oldu. Güzel oyuncu,  "Kafanı omuzuma dayadığın ana bütün ömrüm sığıyor Müjgan" notunu düştü.

31 yaşındaki Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ayşecan Tatariden duygu yüklü paylaşım

Ayşecan Tatari kızının fotoğraflarını çekerkenki hallerini de Instagram hikayesinde paylaştı.

SUDA DOĞUM YAPTI

Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı. İlk kez annelik duygusunu tadan Tatari, doğumdan sonra eşi ve kızı ile birlikte çekilen pozunu "Merhaba dünya" notu ile yayınlamıştı.

Ayşecan Tatariden duygu yüklü paylaşım

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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