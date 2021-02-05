Ayta Sözeri: Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum

Ayta Sözeri'nin, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"Almanya'da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum."

"Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce 'telefon kapandı mı?' diye üç kere kontrol ederim."

"Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey."

"Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron'a benziyorum."

"Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?

"Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin."

"Sezen Aksu beni Kınalıada'da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonuna da yanında Harbiye'de sahneye çıkardı."

"Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum."