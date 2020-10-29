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29.10.2020 - 09:03 |

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu itirafı

Şarkıcı Ayta Sözeri, önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Programına 'Gülü Susuz Seni Aşksız' şarkısıyla başlayan Sözeri, repertuarında Türk sanat müziğinin yanı sıra Sezen Aksu şarkılarına da yer verdi.

Ayta Sözeri'den Sezen Aksu itirafı
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Sezen Aksu'nun parçalarını okuduğu sırada itirafta bulunan Ayta Sözeri, "Sezen Aksu'nun şarkılarını okumak hep zordur. Sadece kendi okusun diye yazmış herhalde ama yine de bütün şarkılarında bir umut vardır. Bizim okuyacağımız yerler de yazmış" dedi.

DÜET GECESİ
Ayta Sözeri, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan oyuncu Celil Nalçakan ve şarkıcı Deha Bilimler'i sahnesinde ağırladı. Önce Bilimler'i davet eden Sözeri, 'Telefonun Başında' şarkısını seslendirdi. Ardından Nalçakan İle beraber Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' parçasına düet yaparak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahne danslarıyla muhteşem bir performans sergileyen Sözeri, "Sahnede neden bu kadar dans ediyorsam artık, sanki Jennifer Lopez'im" diyerek hayranlarını güldürdü.

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