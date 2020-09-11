11.09.2020 - 11:47 |
Babil oyuncuları | Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Babil dizisi yeni sezon bölümleri ile başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki, Babil oyuncuları kimler? Dizinin yeni bölümlerinde kadroya kimler dahil oldu? İşte Babil dizisi oyuncuları...
STAR TV'de yayınlanan Babil dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. İlk sezonu geçen sene yayınlanan dizinin 2. sezonu başlıyor. Peki, Babil dizisi oyuncuları kimler?
Halit Ergenç’in ‘İrfan’ karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.
BABİL OYUNCULARI
HALİT ERGENÇ - İRFAN
ONUR SAYLAK - EGEMEN
ASLI ENVER - AYŞE
BİRCE AKALAY - İLAY
NUR FETTAHOĞLU - EDA
MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN
BEREN KASIMOĞULLARI - DENİZ