Babil oyuncuları | Babil dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

STAR TV'de yayınlanan Babil dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. İlk sezonu geçen sene yayınlanan dizinin 2. sezonu başlıyor. Peki, Babil dizisi oyuncuları kimler?

Halit Ergenç’in ‘İrfan’ karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular; Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak başrolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

BABİL OYUNCULARI

HALİT ERGENÇ - İRFAN

ONUR SAYLAK - EGEMEN

ASLI ENVER - AYŞE

BİRCE AKALAY - İLAY

NUR FETTAHOĞLU - EDA

MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN

BEREN KASIMOĞULLARI - DENİZ