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HaberlerMagazin Haberleri Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu, yoğun bakıma alındı
07.03.2020 - 12:02 |

Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu, yoğun bakıma alındı

Bodrum'da geçirdiği talihsiz trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu, yoğun bakıma alındı

 

Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan ve 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman merhum Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; Bartın Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Nesrin Aksu’nun akciğerlerinde ağırlaşmış zatürre olduğu öğrenildi.Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Aksu’nun yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

 

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