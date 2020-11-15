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15.11.2020 - 17:23 |

Başak Sayan: Yazlık evimizde kalıyoruz

Eski oyuncu Başak Sayan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Başak Sayan: Yazlık evimizde kalıyoruz
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Başak Sayan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde mutfak alışverişi yapan yazar, keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Sayan, "Pandemi sürecinden dolayı, geçtiğimiz sene Şile taraflarından aldığımız yazlıkta kalıyoruz. Bir ayağımız burada diğeri orada, bu süreci böyle geçireceğiz" diye konuştu.

Ayrıca yakın zaman da yeni kitabının raflardaki yerini alacağını da dile getirdi.

Başak Sayan: Yazlık evimizde kalıyoruz

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