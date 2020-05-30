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30.05.2020 - 07:00 |

Bebek müjdesi!

Victoria’s Secret’ın meleklerinden Romee Strijd, hamile olduğunu açıkladı.

Bebek müjdesi!
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Instagram’dan eşi Laurens van Leeuwen ile fotoğraf paylaşan 24 yaşındaki Hollandalı güzel, Polikistik Over Sendromu (PKOS) nedeniyle yedi yıl boyunca regl görmediğini itiraf ederek, şöyle yazdı: “Anne olamamak ve Lauren ile en büyük hayalimiz olan aile kuramamaktan korkuyorduk. Bunun stresten kaynakladığını anladım. Doğal tedavi denedim, doğru egzersizleri yaptım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım. Ayrıca ülkeme sık gidip, ailemle vakit geçirdim.”

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
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Cadde Yazarları

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