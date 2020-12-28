28.12.2020 - 15:02 |
Behati Prinsloo gelinliğini ilk kez gösterdi
Dünyaca ünlü model Behati Prinsloo, modacı Alexander Wang’in doğum günü onuruna, Wang’in tasarladığı gelinliğini Instagram’da sergiledi.
Ünlü Victoria’s Secret meleği Behati Prinsloo, ilk kez gelinliğini gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. 32 yaşındaki Güney Afrikalı model, ünlü modacı Alexander Wang’in doğum günü onuruna, Wang’in tasarladığı gelinliğini Instagram’da sergiledi.
Prinsloo, “Mutlu yıllar Alexander Wang. Birlikte çok anımız var. Düğünüm dahil” notuyla Maroon 5 solisti Adam Levine ile 19 Temmuz 2014’teki düğününden kareleri paylaştı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Behzat Uygur, İlber Ortaylı’nın 'maşallah şuna bak' sözlerini ti'ye aldıProf. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.