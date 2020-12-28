Behati Prinsloo gelinliğini ilk kez gösterdi

Ünlü Victoria’s Secret meleği Behati Prinsloo, ilk kez gelinliğini gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. 32 yaşındaki Güney Afrikalı model, ünlü modacı Alexander Wang’in doğum günü onuruna, Wang’in tasarladığı gelinliğini Instagram’da sergiledi.

Prinsloo, “Mutlu yıllar Alexander Wang. Birlikte çok anımız var. Düğünüm dahil” notuyla Maroon 5 solisti Adam Levine ile 19 Temmuz 2014’teki düğününden kareleri paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM