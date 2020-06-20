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20.06.2020 - 14:46 |

Bekir Aksoy: Eşim gergin bir lohusalık geçirdi

Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve oğlu Asil ile Bodrum tatiline çıktı. Aksoy, eşinin gergin bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve bu tatilin çok iyi geldiğini söyledi.

Bekir Aksoy: Eşim gergin bir lohusalık geçirdi
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Bekir Aksoy, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu çifti ilk bebekleri olan Asil'i mart ayında kucaklarına aldı. 

Aksoy, '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı: "Eşim gergin bir lohusalık geçirdi. Nazife eline bir şey olur mu diye tutamıyordu. Bak yapacağız derken Nazife artık onun her şeyini yapıyor. O güveni zamanla kazanabildi. Ben burada hepinizin önünde eşime teşekkür etmek istiyorum. Emir'le Asil'in bağının çok güçlü olacağını düşünüyorum." dedi. 

Bekir Aksoy'un 2013'te evlenip 2019 yılında boşandığı Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden Emir ismini verdikleri bir oğulları bulunuyor. 

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