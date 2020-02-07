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07.02.2020 - 15:32 |

Bekir Aksoy ikinci kez baba olacak

Kültür sanat alanında yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Beykoz Belediyesi, 1500 öğrencinin eğitim alacağı Tiyatro Akademisini kurdu. Önceki gün Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılışta sunuculuk yapan Bekir Aksoy, anlattıklarıyla tüm öğrencileri kırdı geçirdi.

Bekir Aksoy ikinci kez baba olacak

Set anılarını öğrencilerle paylaşan Bekir Aksoy, ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını söyledi. Geçtiğimiz sene meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine giren Aksoy, sevindirici haberi verdi. Etkinliğe eşiyle birlikte katılan oyuncu, ikinci kez baba olacağını müjdeledi.

Duygularını paylaşan Bekir Aksoy, "Çok güzel bir duygu, heyecanla gün sayıyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Her gün eşimle birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Şu anda süreç normal ilerliyor. Oğlumuzu kucağımıza almak için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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