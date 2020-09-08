Belçin Bilgin, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’nun kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, ikinci sezonuna başlayan projenin 16’ncı bölümünde Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin olarak izleyici karşısına çıkacak. Bilgin, “Selin’in gelmesiyle Hekimoğlu’nda hiç beklenmedik şeyler olabilir” dedi.











Oyuncu, “Güzel bir ekiple, çok iyi yapılan bir işin parçası olduğum için mutluyum. Selin, güçlü, zeki ve kendine güvenen bir kadın. Televizyona böyle bir karakterle dönmüş olmak beni sevindirdi” şeklinde konuştu. Bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek ‘Hekimoğlu’nda bir de sürpriz isim konuk oyuncu olacak. O isimle, Timuçin Esen’in birlikte oynadığı sahneler çok konuşulacak.