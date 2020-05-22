22.05.2020 - 07:00 |
‘Ben de Özledim’ nostaljisi
Bahadır Tatlıöz, Ferdi Tayfur’un fenomen parçası ‘Ben de Özledim’i, Aydın Kurtoğlu, Gülden ve Mustafa Ceceli’yle yeniden seslendirdi.
Dörtlünün evlerinde çektiği video’lara, önceden hazırlanmış dış görseller eşlik edince, ortaya 80’li yılların sıcaklığında bir klip çıktı.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.