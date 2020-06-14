Benden Bu Kadar filmi konusu nedir? İşte Yanlış Anlama oyuncu kadrosu ve çekildiği yer

FOX TV ekranlarında bu akşam Türk sinemasının son dönemlerdeki en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Benden Bu Kadar yayınlanacak. Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Ceyhun Fersoy ve Zuhal Yalçın'ın başrollerini paylaştığı Benden Bu Kadar filmiyle ilgili tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...



BENDEN BU KADAR KONUSU NE?

İlişkilerini evlilikle taçlandıran Mesut ve Pınar, aradan geçen beş yıla rağmen birbirlerine ilk günkü kadar aşıktır. Evliliği boyuncu heyecanını yitirmeyen Mesut karısını mutluk etmek için elinden ne gelirse yapar. Karısı bir yarışma programına katılmayı istediğinde de onun isteğini geri çeviremez. Eğlenceli vakit geçireceklerini düşünen Mesut başına geleceklerden bir haber yarışmaya gider. Hırslı ve tuttuğunu koparan bir kadın olan Pınar, yarışmada istediği sonucu alamayınca deliye döner. Öfkesi bir türlü dinmeyen Pınar ile Mesut arasında çıkan kavga gittikçe alevlenin karı koca boşanmanın eşiğine gelir. Bir inat uğruna mutlu evliliklerini sonlandırma noktasına gelen Pınar ve Mesut çok geç olmadan kararlarından vazgeçecek midir?

BENDEN BU KADAR OYUNCULARI?

Yönetmen koltuğunda Bora Onur'un oturduğu filmin başrollerinde Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Ceyhun Fersoy ve Zuhal Yalçın'ın yer alıyor.