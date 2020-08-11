Bengü'den pandemi sonrası ilk konser

Geçtiğimiz gün Ören’de düzenlenen özel bir gecede sevenleriyle buluşan Bengü, hazırladığı repertuvarıyla müzik şöleni yaşattı.

Bir yıl önce kızı Zeynep’i dünyaya getiren, doğum sonrasında spor ve diyet yapan 41 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti.

Bengü, konser öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Uzun zaman oldu konser vermek için yollara düşmeyeli. Nasıl büyük bir mutluluk anlatamam" notunu düştü.