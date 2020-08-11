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11.08.2020 - 13:51 |

Bengü'den pandemi sonrası ilk konser

Şarkıcı Bengü, pandemi sürecinden dolayı verdiği uzun aranın sonunda ilk kez sahneye çıktı.

Bengü'den pandemi sonrası ilk konser
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Geçtiğimiz gün Ören’de düzenlenen özel bir gecede sevenleriyle buluşan Bengü, hazırladığı repertuvarıyla müzik şöleni yaşattı.

Bir yıl önce kızı Zeynep’i dünyaya getiren, doğum sonrasında spor ve diyet yapan 41 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti.

Bengü, konser öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Uzun zaman oldu konser vermek için yollara düşmeyeli. Nasıl büyük bir mutluluk anlatamam" notunu düştü.

Alyssa Milano: Corona virüs yüzünden saçlarım dökülüyorABD'li oyuncu Alyssa Milano, corona virüsün bugüne kadar pek rastlanmayan bir etkisini takipçileriyle paylaştı. Milano yayınladığı videoda, "Corona virüs yüzünden saçlarım avuç avuç dökülüyor" açıklamasında bulundu.
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Cadde Yazarları

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